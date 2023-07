Vaccination infantile au Tchad : briser les mythes et encourager l'engagement parental

Dr. Salim Medir estime que le manque d'implication des parents dans la vaccination de leurs enfants est souvent dû à une méconnaissance de l'importance de ces vaccins. Il explique que des rumeurs circulent, suggérant que certains vaccins contiennent des substances nocives pour les enfants, ce qui décourage certains parents de faire vacciner leurs enfants.



Afin de remédier à cette situation, Dr. Salim Medir propose que l'État mette en place un fonds significatif pour mener des campagnes de sensibilisation auprès des parents, afin de leur faire comprendre l'importance cruciale de ces vaccins. Il souligne que ces vaccins sont rigoureusement testés par de grands laboratoires avant leur utilisation et que les avantages de la vaccination dépassent largement les rumeurs infondées.



Dr. Salim Medir met également en évidence le rôle vital de la vaccination dans la réduction des maladies infantiles dans le pays. Grâce aux vaccinations, de nombreuses maladies dévastatrices pour les enfants ont été éradiquées dans d'autres pays, contribuant ainsi à la santé globale des populations.



En sensibilisant davantage les parents sur l'importance de la vaccination pour leurs enfants, il est espéré que la participation et la confiance des parents dans le programme de vaccination augmenteront, permettant ainsi de mieux protéger la santé des enfants et de la population dans son ensemble.