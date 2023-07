Vaccinations essentielles : Le PEV au front pour protéger les enfants contre les maladies au Tchad

Grâce aux vaccinations proposées par le PEV, les enfants sont protégés contre ces affections. En créant des anticorps contre les agents pathogènes responsables de ces maladies, les vaccinations permettent à l'organisme de l'enfant de se défendre efficacement en cas de contact avec ces germes.



Selon Dr Nadji Liberté Vaibra, coordinateur santé du SOS Village d'Enfants International au Tchad, les maladies cibles du PEV comprennent la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, l'hépatite virale B, la méningite, la rougeole, et bien d'autres encore.



Dr Nadji Liberté Vaibra souligne l'importance de prévenir ces maladies, car elles peuvent avoir de graves conséquences sur le développement de l'enfant. La vaccination permet de limiter la propagation de ces maladies et de protéger la santé des enfants.



Il est crucial de noter que les enfants non vaccinés sont exposés à un risque accru de contracter ces maladies. Dr Nadji Liberté Vaibra encourage vivement les parents à faire vacciner leurs enfants afin de prévenir les dangers associés à ces affections.



La vaccination est un moyen efficace de protéger la santé des enfants et de prévenir la propagation de maladies évitables. Le ministère de la Santé et ses partenaires continueront à œuvrer ensemble pour garantir l'accès aux vaccinations et promouvoir la santé des enfants au Tchad.