Validation du Plan Stratégique 2023-2024 de l'ASTBEF : Un succès pour l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive au Tchad

Placé sous le haut patronage du Ministère de la Santé Publique, cet atelier a permis aux participants de valider de manière approfondie le Plan Stratégique 2023-2024 de l'ASTBEF. Ce document stratégique, élaboré avec une méthodologie rigoureuse et participative, constitue une feuille de route ambitieuse pour l'organisation, définissant ses orientations majeures et les actions clés à mener sur la période quinquennale à venir.



L'objectif principal de ce Plan Stratégique réside dans le renforcement des capacités de l'ASTBEF en vue d'offrir des services de santé sexuelle et reproductive de qualité, accessibles et répondant aux besoins spécifiques des populations tchadiennes.



Les travaux de l'atelier se sont déroulés dans une ambiance studieuse et collaborative, marquée par des échanges riches et constructifs entre les participants. Les discussions ont porté sur l'analyse approfondie du Plan Stratégique, l'identification des points forts et des points d'amélioration potentiels, ainsi que la formulation de recommandations concrètes pour sa mise en œuvre effective.



A l'issue de l'atelier, le Plan Stratégique 2023-2024 de l'ASTBEF a été validé à l'unanimité par les participants. Cette validation constitue une étape majeure dans le processus de développement de l'organisation et témoigne de l'engagement fort de l'ASTBEF à contribuer de manière significative à l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des populations tchadiennes.



Un avenir prometteur pour la santé sexuelle et reproductive au Tchad



La validation du Plan Stratégique 2023-2024 de l'ASTBEF ouvre la voie à un avenir prometteur pour la santé sexuelle et reproductive au Tchad. Grâce à ce plan ambitieux et concerté, l'ASTBEF se positionne comme un acteur clé dans le paysage national de la santé, en mesure de jouer un rôle déterminant dans l'amélioration de l'accès et de la qualité des services de santé sexuelle et reproductive pour tous les Tchadiens.



En conclusion, l'atelier de validation du Plan Stratégique 2023-2024 de l'ASTBEF a été un franc succès, marquant une étape importante dans le développement de l'organisation et son engagement à améliorer la santé sexuelle et reproductive des populations tchadiennes.