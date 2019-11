Vantage Capital Investit 8,0 Millions D’euros en Financement Mezzanine dans Equity Invest

Vantage Capital (https://www.VantageCapital.co.za/), le plus important gestionnaire de fonds mezzanine en Afrique, a annoncé avoir fourni un financement mezzanine de 8,0 millions d’euros à Equity Invest S.A., la société holding de six sociétés technologiques marocaines opérant sur les créneaux de marché complémentaires suivants : – Intégration de solutions de sécurité électronique… Read more on https://africa-newsroom.com/press/vantage-capital-provides-euro80-million-mezzanine-facility-to-...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...