Vantage Capital accorde un financement de 10 millions $ à Cap Tamarin Ltée, un projet immobilier de « ville intelligente » sur l’île Maurice

10 Juillet 2018

Depuis son premier projet immobilier en 1998, Trimetys a développé sur l’île différents programmes portant sur des hôtels, des centres de sport, un centre commercial et une école, réalisant par ailleurs la construction de plus de 300 unités résidentielles.

LE CAP, Afrique du Sud, 9 juillet 2018/ -- Vantage Capital (www.VantageCapital.co.za), le gestionnaire de fonds mezzanine le plus important d’Afrique, a annoncé aujourd’hui qu’il avait consenti un financement mezzanine de10 millions de dollars pour réaliser le « Smart and Happy Village » de Cap Tamarin. Ce projet de « village intelligent et heureux » vise la construction d’espaces d’habitation de tous types sur la côte ouest, très prisée, de l’île Maurice, en prolongement du village côtier de Tamarin. Trimetys est le promoteur de la transaction, par l’intermédiaire de sa filiale Cap Tamarin Ltée. L’activité du groupe, basé à Maurice et dirigé par Kian Jhuboo et Georges Talbotier, s’articule autour de l’immobilier, du tourisme et des loisirs, de l’éducation et de l’agroalimentaire. Depuis son premier projet immobilier en 1998, Trimetys a développé sur l’île différents programmes portant sur des hôtels, des centres de sport, un centre commercial et une école, réalisant par ailleurs la construction de plus de 300 unités résidentielles.



La Cap Tamarin Ltée prévoit de créer un environnement de travail, de vie et de loisirs (« work, live and play »), qui soit à la fois orienté vers les technologies, intelligent, innovant et durable. Cap Tamarin a déjà reçu la certification « Smart City Scheme » (projet de ville intelligente) de la part du gouvernement mauricien. Une fois achevé, le site de Cap Tamarin se déploiera sur 400 000 m2 et comptera un complexe d’unités résidentielles incluant des appartements, des résidences pour seniors (médicalisées et non médicalisées), des villas et des maisons individuelles. L’une des attractions principales proposées aux résidents de Cap Tamarin sera le parc paysagé de 40 000 m2 qui offrira un accès direct à la plage de Tamarin et au lagon. Cap Tamarin bénéficiera d’une gamme complète de services publics, parmi lesquels des écoles, un bureau intelligent d’information et de conseils pour les citoyens, un bureau de poste, ainsi qu'un centre culturel et un centre d’innovation. Ce dernier sera utilisé par les start-ups, les PME et les entreprises axées sur la recherche afin de stimuler les activités innovantes qui constituent un pôle majeur du Smart City Scheme. Ce projet inclut également les espaces de bureaux et les commerces de détail actuels.



Comme le souligne Warren van der Merwe, directeur des opérations chez Vantage Capital, « Vantage Capital se réjouit de son partenariat avec Trimetys. Il s’agit là de notre premier investissement mauricien prévoyant des aménagements à usage mixte sur un emplacement côtier de premier choix. Notre objectif est le suivant : insuffler un mode de vie empreint d’un certain idéal à ce village insulaire, tout en veillant à ce que ce fort impact de développement se répercute sur les communautés alentour ».



Zaheer Cassim, partenaire associé de Vantage Capital, ajoute : « Tamarin est un vieux village de pêcheurs qui sera bientôt transformé, dans un total respect de son environnement, en zone résidentielle de la côte ouest, si pittoresque, de Maurice. Le village, traversé par la rivière Tamarin, et entouré par des collines à l’Est et par la mer à l’Ouest, constitue l’emplacement idéal pour un projet de cette nature. »



Georges Talbotier, directeur de Cap Tamarin, a déclaré pour sa part : « Ce partenariat scelle la réalisation du plan de développement en plusieurs étapes de Cap Tamarin. Complétée par un financement bancaire et par des ventes, l’entrée de Vantage Capital en tant qu’investisseur référent, stimulera la réalisation du projet. Nous avons besoin de partenaires solides pour réaliser un projet aussi ambitieux. Pour nous, la réalisation du "Smart & Happy Village" de Cap Tamarin est l’aboutissement d’une vision et nous sommes reconnaissants à Vantage Capital de partager nos valeurs. »



L'investissement de Vantage Capital est la huitième transaction dans le cadre de Fund III, un fonds de 280 millions de dollars avec une affectation de 55 % pour des pays autres que l'Afrique du Sud. Cet investissement représente la 26e transaction réalisée par Vantage sur trois générations de fonds mezzanine.



Werksmans Attorneys et BLC Roberts & Associates ont agi en tant qu'avocat-conseil auprès de Vantage en Afrique du Sud et à Maurice respectivement. La division Capital Markets de la Mauritius Commercial Bank est intervenue en qualité de conseiller auprès de Cap Tamarin et de Trimetys.



