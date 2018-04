Vantage Capital contribue avec 8 millions de dollars au financement de Rosslyn Riviera, une galerie marchande de premier plan au Kenya

Vantage Capital ([www.VantageCapital.co.za](http://www.vantagecapital.co.za/)), le gestionnaire de fonds mezzanine le plus important d’Afrique, a annoncé aujourd’hui qu’il a fourni un financement de 8 millions de dollars à Rosslyn Riviera Shopping Mall (« Rosslyn Riviera ») ([www.RosslynRivieraMall.co.ke](http://www.rosslynrivieramall.co.ke/)), une galerie marchande située dans les quartiers… Read more on https://africa-newsroom.com/press/vantage-capital-provides-8-million-of-f...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...