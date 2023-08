Vers un Avenir Vert et Durable : Célébration de la Journée de la Jeunesse au Tchad

Selon Fatimé Boukar Kossei, le thème choisi pour cette année est "Compétences vertes pour les jeunes, vers un monde durable". Cette journée trouve son origine dans la résolution adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 17 décembre 1999, durant la Conférence Mondiale des Ministres de la Jeunesse. La célébration effective de cette journée a débuté en 2000.



Fatimé Boukar Kossei souligne que les objectifs pour cette année 2023 visent à sensibiliser les jeunes ainsi que tous les acteurs impliqués dans la commémoration de la Journée Internationale de la Jeunesse au Tchad. L'accent est mis sur l'engagement et la participation des jeunes au processus de développement. Cette célébration vise également à permettre à toutes les catégories d'âges, issues de tous les horizons du Tchad, de devenir de véritables acteurs du développement. Elle met en lumière la contribution de toutes les catégories d'âges à la construction d'un Tchad émergent, encourage la prise de conscience individuelle et collective chez les jeunes, et aspire à doter ces derniers des compétences nécessaires pour façonner un avenir plus respectueux de l'environnement.



Fatimé Boukar Kossei souligne que le monde s'engage aujourd'hui dans une transition verte. Cette transition est essentielle non seulement pour faire face à la crise climatique mondiale, mais également pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD).



Elle mentionne que malgré les diverses crises que le pays a traversées, la jeunesse démontre une résilience croissante, un engagement fort et une dynamique en faveur de la paix, visant à promouvoir un développement économique, social et culturel durable. Le 12 août de chaque année offre l'opportunité d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les défis auxquels les jeunes font face, tout en célébrant leur potentiel en tant que partenaires de la société mondiale.



Fatimé Boukar Kossei conclut en réaffirmant sa disponibilité à travailler main dans la main avec la jeunesse, car celle-ci constitue un levier essentiel pour accélérer le développement du pays dans la perspective de son émergence.