Vers une Afrique transformée : les ambitions de l’agenda 2063 en discussion à Kigali

La Retraite du Conseil Exécutif s'inscrit dans le cadre de la Décision EX.CL/Dec.1164(XL), où la Commission de l'Union africaine (CUA) et l'Agence du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (AUDA-NEPAD) ont été chargées de superviser l'évaluation du Plan décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063 (2014-2023) et de formuler le plan décennal de mise en œuvre pour la prochaine décennie (2024-2033).



Les objectifs de cette réunion sont multiples, notamment :



1. Partager les résultats et les recommandations de l'évaluation du Plan décennal actuel et du plan pour la deuxième décennie, afin d'accroître la sensibilisation et l'engagement.

2. Obtenir des orientations stratégiques des Ministres sur les résultats de ce projet spécial lié à l'Agenda 2063.

3. Mobiliser la volonté politique et l'engagement, y compris en ce qui concerne le financement du Plan de mise en œuvre de la deuxième décennie.

4. S'engager à mettre en œuvre conjointement et à rendre compte de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et de l'Agenda 2030 des Nations Unies, en utilisant une approche efficace d'un cadre unique pour deux agendas.

5. Définir l'architecture de coordination et de mise en œuvre de l'Agenda 2063.



Les présentations et discussions à venir se concentreront sur l'évaluation du Plan décennal actuel, les leçons apprises, et les défis émergents. Le projet de plan pour la deuxième décennie comprend sept ambitions alignées sur les sept Aspirations de l'Agenda 2063, visant à transformer l'Afrique d'ici à 2033.



L'importance de garantir que tous les citoyens africains, qu'ils soient au niveau local, national ou continental, bénéficient du développement en cours, a été souligné par les intervenants.



La Retraite du Conseil Exécutif se poursuivra avec des discussions approfondies, dans l'espoir d'atteindre des objectifs ambitieux pour l'avenir de l'Afrique.