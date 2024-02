Vers une société plus inclusive : Le Tchad commémore la Journée des personnes handicapées

Sous le thème "Unis dans l'action pour l'inclusion et la promotion des droits des personnes handicapées dans les politiques et programmes de développement à l'ère de la 5ème République", l'événement souligne l'importance de l'intégration des personnes handicapées dans tous les aspects de la société.



Le gouvernement tchadien a pris des mesures significatives pour soutenir les droits des personnes handicapées, notamment la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la promulgation de la Loi N°007 sur la protection des personnes handicapées et son décret d'application, l'adoption de l'Arrêté N°377 exemptant les enfants handicapés des frais scolaires, et la création d'une agence dédiée à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Ces actions visent à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et à aligner le Tchad sur les objectifs de développement durable (ODD) concernant les droits et le bien-être des personnes handicapées.



La Journée Nationale des Personnes Handicapées est une occasion de rappeler que les personnes en situation de handicap ont droit à une participation pleine et égale à la vie sociale et au développement, à des conditions de vie dignes et à bénéficier équitablement des avancées socio-économiques du pays.



Le Ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité Nationale et des Affaires Humanitaires, représenté par la ministre Fatimé Boukar Kosseï lors d'un point de presse le 6 février 2024, réaffirme l'engagement du gouvernement à réaliser la vision sociale du Président Mahamat Idriss Deby pour une inclusion totale des personnes handicapées dans les institutions, projets et programmes nationaux.



Ensemble, l'engagement envers un Tchad plus inclusif et accessible pour tous est réitéré, encourageant chacun à contribuer activement à la promotion de l'inclusion des personnes handicapées conformément aux principes de la 5ème République.