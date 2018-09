(Vidéo) L'aviation poursuit les pilonnages au nord du Tchad

Deux hélicoptères ont survolé simultanément la zone de Kouri Bougoudi ce matin avant de procéder à un bombardement aérien aux environs de 11 heures.



Le bombardement a fait quatre blessés. Ils sont actuellement en cours d’acheminement vers la Libye pour des soins, d'après des sources locales.



Le 16 août dernier, le ministre de la Sécurité publique, Ahmat Bachir, et le ministre chargé de la Défense nationale, Bichara Issa Djadallah, avaient annoncé le déclenchement d'opérations terrestres et aériennes dans les localités de Miski et de Kouri Bougoudi. Un délai de 24 heures avait été donné aux orpailleurs pour quitter ces zones.



Ces mesures font suite à l'attaque le 11 août dernier d'une position de l'armée par un mouvement rebelle à Kouri Bougoudi, une zone frontalière de la Libye.