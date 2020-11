TCHAD Vidéo : la douane tchadienne saisit plus d'un milliard Fcfa de marchandises

Par Info Alwihda - 9 Novembre 2020



Vidéo. La brigade mobile des douanes a saisi des marchandises frauduleuses et de contrebande d'une valeur de plus d'un milliard de Fcfa.

Le ministère des Finances et du Budget et la Direction générale des douanes et droits indirects ont organisé samedi une Journée de sensibilisation afin de lutter contre la fraude et la contrebande. Une importante saisie de produits frauduleux et de contrebande a été présentée.



Le chef de brigade mobile nationale des douanes, Saleh Abakar Annour, affirme que toutes ces marchandises saisies ont une valeur totale de 1.092.000.000 Francs CFA, "ce qui constitue un manque à gagner énorme pour l'État".



La saisie comprend 5920 téléphones portables de toutes marques d'une valeur de 88,8 millions Fcfa ; 10,5 Kg d'or d'une valeur de 315 millions Fcfa, 24.270.000 Fcfa en billets ; 25.000 dollars en billets et 70 cartons de cigarettes d'origine étrangère d'une valeur de 10,605,000 Francs CFA.



L'on note également 1000 cartons de médicaments génériques d'une valeur de 250 millions Fcfa ; sept colis de 230 blocs de cannabis herbes (drogue) d'une valeur de 5,750,000 Fcfa ; 50 sacs de whisky en sachet frelatés d'une valeur de 3,750,000 Fcfa ; neuf motos d'une valeur de 1,404,000 Fcfa ; 32 véhicules de toutes marques confondues d'une valeur de 114,000,000 Fcfa ; 70 sacs de sucres granulés de 50 kg d'une valeur de 1,225,000 Fcfa ; sept motopompes d'une valeur de 245,000 Fcfa ; 60 sacs de gingembres d'une valeur de 1,050,000 Fcfa, et 105 têtes de moutons d'une valeur de 1,050,000 Fcfa.



"Le mode opératoire de cette contrebande consiste à dépoter les marchandises de l'autre côté des frontières et à les faire renter par pirogue, vélomoteurs ou par les personnes handicapées, dissimulées dans des aménagements spéciaux des pneus, des réservoirs, des carrosseries et des moteurs", explique Bidjeré Bindjaki, directeur général du ministère des Finances et du Budget.



Il appelle à une synergie d'action pour qu'ensemble, le Tchad dispose d'une administration des douanes moderne qui s'attèle à faciliter les échanges commerciaux. "Cette lutte doit s'étendre contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière sous toutes ses formes", souligne Bidjeré Bindjaki.



Toute la ville de N'Djamena est placée sous le contrôle spécial de la douane qui y exerce des prérogatives spéciales, allant des simples injonctions d'arrêt à la poursuite à vue jusqu'aux visites domicilaires lorsque les circonstances l'exigent.



La douane est chargée d'effectuer des contrôle à la circulation, aux points d'entrée et de sortie, de façon à canaliser les marchandises vers les bureaux des douanes en vue de procéder à leur dédouanement.



Le rayon de douane pour la ville de N'Djamena est une bande de terrain de 60 km autour de la plateforme de Ngueli.





