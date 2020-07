Vidéoconférence entre le Premier Ministre, M. Firmin Ngrébada et de hauts responsables de l’Union africaine et des Nations unies, 17 juillet 2020

Le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine (UA), l’Ambassadeur Smaïl Chergui et le Secrétaire général adjoint des Nations unies aux opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix, se sont entretenus avec le Premier Ministre et Chef du Gouvernement, S.E.M. Firmin Ngrébada, le vendredi 17 juillet 2020 par vidéoconférence. Les échanges ont porté essentiellement sur la situation actuelle dans le nord-ouest du pays, le processus électoral et la mise en œuvre de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine (APPR-RCA) signé le 6 février 2019 entre le Gouvernement et quatorze groupes armés.

