Vie associative : servir le Congo, une ambition affichée par « les Amis de Michel de Bongho-Nouarra »

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 17 Août 2021

« Voir les congolais et le Congo allés de l’avant… », c'est ainsi que se décline la vision de l’association « Les Amis de Michel Bongho-Nouarra » dévoilée par son président, au cours d’un échange avec la presse, le 12 août 2021, à Brazzaville.

« Les Amis de Michel Bongho-Nouarra », c’est une association apolitique qui a pour ambition de permettre au congolais d’accomplir leur destinée, de venir en aide à la jeunesse congolaise, en mettant en place des projets à caractère socioculturel, a lâché, d’entrée de jeu, le président Michel Bongho-Nouarra, à la presse, qui voulait en savoir davantage sur la vision de cette association, qui est née en mars 2021.



L’opération de vaccination de ses membres, associés aux commerçants de Brazzaville, selon lui, était la première sortie officielle de l'association " Les amis de Michel Bongho Nouarra". La pandémie du covid-19 constituant l’actualité et la préoccupation du moment, « nous avons choisi d’inciter nos compatriotes d’aller se faire vacciner. Je crois qu’il était important de commencer-là » a expliqué Michel Bongho-Nouarra qui pense que c’est le combat le plus important aujourd’hui.



Le président de l’association « Les Amis de Michel Bongho-Nouarra » a souligné que, Pour un premier temps, l’association va orienter ses actions vers la vaccination, car aujourd’hui au Congo moins de 2% des personnes sont vaccinées et qu’il faudrait accélérer la vaccination, selon lui, pour atteindre l’immunité collective de 60%, en juillet 2022, comme l’exige le gouvernement congolais. « La première étape, c’était les commerçants, on va viser d’autres types de publics », en dehors de Brazzaville, a-t-il martelé devant la presse.



Préoccupés par l’intérêt de participer à l’épanouissement du citoyen , notamment de la jeunesse congolaise dans sa diversité, l'association « Les Amis de Michel Bongho-Nouarra » à l’ambition de voir ses compatriotes et son pays allés de l’avant, a-t-il révélé, avant de préciser que « C’est un combat qui est tellement grand, on s’associera avec les personnes de bonne volonté, partageant les mêmes idées que nous. L’ambition c’est vraiment de servir le pays. »



Les « Amis de Michel Bongho-Nouarra » entendent travailler avec des partenaires pour mettre en place des projets, à savoir, la création des écoles de formation professionnelle, la réhabilitation des écoles et leur dotation en matériel informatique. Etre sur des projets concrets, c’est l’ambition de l’association, a conclu Michel Bongho-Nouarra, qui juge conjoncturelle la situation actuelle de la jeunesse congolaise.





