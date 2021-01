Violences d'El Geneïna : des policiers soudanais se sont réfugiés au Tchad

Les violences intercommunautaires d'El Geneïna, au Darfour-Ouest, ont des répercussions sur le Tchad voisin qui accueille depuis quelques jours une vague de réfugiés dans la ville d'Adré, mais aussi des forces de sécurité soudanaises.



"Du côté soudanais, huit policiers munis de leurs armes se sont réfugiés au Tchad pour se mettre à l'abri", a déclaré lundi le ministre de la Communication Cherif Mahamat Zene.



Dès l'alerte donnée, le samedi 16 janvier matin, par son unité stationnée à El-Geneïna, sur l'incident à l'origine des violences intercommunautaires, la force mixte Tchado-soudanaise, chargée de surveiller la frontière commune, qui s'est mobilisée tout au long de la frontière, n'a constaté aucune traversée de celle-ci vers le Soudan par des individus ou groupes des personnes armés, a clarifié l'ambassadeur Cherif Mahamat Zene.



Le ministre a réagi à des propos du gouverneur du Darfour Ouest, Mohammed Abdalla Al-Douma, prononcés dimanche sur Al-Jazeera et la télévision soudanaise, évoquant "des hommes armés venus du Tchad" et ayant pris part aux violences qui ont fait au moins 129 morts et 198 blessés.



Le ministère tchadien de la Communication dément et dénonce "formellement ces allégations dénuées de tout fondement". Il affirme que le Tchad est prêt à participer à une commission mixte pour "faire la lumière sur cette grave accusation".