Violences en RCA : un espoir de justice devant la CPI pour des victimes tchadiennes

Le Collectif des associations de défense des victimes tchadiennes de la guerre en Centrafrique annonce l'ouverture d’un procès à la Cour pénale internationale (CPI) suite aux conflits et violences dans ce pays. Le président du collectif, Mahamat Digadimbaye, rappelle qu’en décembre 2019, la chambre pluridisciplinaire a confirmé les charges de crimes contre l'humanité et crimes de guerre portées par le procureur contre des présumés auteurs.



La procédure est malheureusement interrompue par la pandémie du Covid-19. Elle reprend le 9 février 2021.



“Les retournés tchadiens et les réfugiés centrafricains, victimes de ce sanglant conflit, sont priés de transmettre “leurs demandes de participation” au collectif. Ce dernier se chargera de les transmettre à la CPI.



Le collectif est partie civile et "représentant légal des victimes auprès de la CPI par le biais d'avocats chevronnés."