TCHAD Violences faites aux femmes au Tchad : Mme Amina Priscille Longoh monte au créneau

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Novembre 2020



Dans une déclaration officielle, à l’occasion de la célébration des 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, pense qu’il est urgent d’agir contre l’impunité des acteurs et des actes de violence.



La convention sur l’élimination des violences à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1993, définit la violence à l’égard des femmes comme « tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes, un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques ». Sont également prises en compte, la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire des libertés, que ce soit dans la vie publique ou la vie privée. A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Mme Amina Priscille Longoh l’a réaffirmé à travers une déclaration officielle.



Ainsi, une campagne de 16 jours d’activisme, entamée le 25 novembre est utilisée comme une stratégie, en vue de mener des actions collectives à l’élimination de toutes les formes de violences à l’égard des femmes, perpétrées par des individus ou des groupes à travers le monde. « Cette campagne constitue une opportunité pour susciter l’implication de l’ensemble des acteurs nationaux et internationaux contre les violences basées sur le genre », a déclaré Mme Amina Priscille Longoh. Elle a rappelé que, « la violence à l’égard des femmes et des enfants est une atteinte grave à leurs droits fondamentaux. Elle se manifeste sous diverses formes, à savoir : les mutilations génitales féminines, le mariage précoce, les violences sexuelles, les maltraitances psychologiques et émotionnelles ».



Epanouissement de la femme et de fille



Le gouvernement de la République du Tchad a enregistré de nombreuses actions tendant à l’élimination des violences à l’égard des femmes. Et selon une enquête réalisée en 2015, plus d’un tiers des femmes de 15 à 49 ans, non célibataires, ont été victimes de violences physiques, émotionnelles ou sexuelles causées par des maris ou partenaires. Plus que par le passé, l’épanouissement de la femme et de fille au Tchad est inscrit en lettre d’or dans l’agenda du président de la République.



Cela étant, depuis le début de l’année 2020, essentiellement en raison du confinement dû au Covid-19, de plus en plus de cas de violences sont perpétrées contre les femmes, les filles mais aussi des enfants. « La caractéristique principale de ces violences de 2020 montre qu’il s’agit des violences meurtrières rapportées par plusieurs provinces », affirme la ministre de la Femme et la Protection de la Petite Enfance. Et face à cette situation, Mme Amina Priscille Longoh pense qu’il est urgent d’agir contre l’impunité des acteurs et des actes de violence.





