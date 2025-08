Visite d'État prévue au Niger : Mahamat Idriss Déby Itno renforcera l’axe Niamey-N’Djamena

Communiqué de l’Ambassade du Tchad au Niger – Mobilisation de la communauté tchadienne



À l’occasion de la visite de travail du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad, prévue pour ce mercredi 6 août 2025, l’Ambassade du Tchad à Niamey appelle toute la communauté tchadienne résidant au Niger à une mobilisation massive pour réserver un accueil chaleureux et digne à leur Président. Le point de rassemblement est fixé à la Chancellerie située à Koira-Kano (non loin de l’ONG Help International, route du troisième pont) dès 8h00. Le départ du cortège en direction de l’aéroport international Diori Hamani est prévu à 9h00 précises. L’Ambassade compte sur la présence et la ponctualité de tous pour faire de cet accueil un moment de fierté nationale et de cohésion.