Visite de Netanyahu au Tchad : un "succès diplomatique", se félicite le MPS

Le bureau politique national du MPS (parti au pouvoir, ndlr) salue, dans un communiqué parvenu à Alwihda Info, la visite au Tchad ce dimanche du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Cette visite est un "succès diplomatique à mettre à l'actif du chef de l'Etat", se réjouit le MPS qui se dit satisfait du rétablissement officiel des relations diplomatiques entre le Tchad et Israël.



Mahamat Zene Bada, secrétaire général du MPS, rend un hommage à l'exécutif pour son courage et sa vision politique sous-tendue par une diplomatie agissante et gagnant-gagnant.



Le parti invite l'ensemble de la classe politique et tous les tchadiens à apporter tout leur soutien au gouvernement qui doit traduire très rapidement en actes concrets cette volonté affichée d'écrire une nouvelle page entre le Tchad et Israel au bénéfice des deux peuples.



Par ailleurs, le parti se félicite de l'engagement par le premier ministre israélien d'accompagner le Tchad dans son essor socio-économique en apportant son expertise dans la mise en oeuvre du Plan National de Développement 2017-2021.



Il dit soutenir la position officielle des autorités sur la question palestinienne, et "réaffirme le droit d'Israël d'exister et de vivre en paix et en sécurité aux côtés d'un Etat palestinien vivant également en paix et en sécurité aux côtés d'Israël."