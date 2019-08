Visite de la délégation de la ligue Américaine Professionnelle de Basket-ball en honneur du joueur international tunisien Salah Mejri à Douar Hicher

L’Agence américaine pour le développement international en Tunisie organise en partenariat avec l’Association américaine NBA de Basket-ball en l’honneur du joueur international tunisien Salah Mejri une visite à la salle couverte omnisport de Douar Hicher, pour rencontrer et soutenir un groupe de jeunes et des associations actives dans le domaine de la jeunesse et du sport dans ces régions. Cet évènement verra aussi la présence de jeunes issus des régions de Sousse et Jendouba.

Cette visite est organisée en coopération avec la Présidence du Gouvernement et à l’initiative de l’association nationale de Basket-ball américaine « NBA CARES » et l’ambassade américaine en Tunisie dans le cadre du projet » Ma3an » qui vise à soutenir les jeunes et à autonomiser les communautés. Cette visite a pour but de créer de nouvelles opportunités pour les jeunes de Jendouba, Douar Hicher et Sousse et les jeunes bénéficiaires du projet « Ma3an » pour rencontrer et communiquer avec l’ambassadeur du sport tunisien à l’étranger, Salah Mejri, qui a exprimé son désir de partager son succès et ses compétences dans le domaine du Basket-ball afin de stimuler leurs ambitions et d’inspirer leurs expériences futures.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/visite-de-la...