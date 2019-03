Visite du Président Tshisekedi aux Etats-Unis en avril 2019

Les Etats-Unis se félicitent de la visite du président Félix Tshisekedi à Washington la semaine prochaine. Ce sera le premier voyage du président Tshisekedi en dehors de l’Afrique depuis son investiture. Sa décision de faire de Washington sa première étape reflète notre engagement commun envers un Congo plus paisible et plus prospère. La visite du […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...