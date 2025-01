TCHAD Visite du chef de la diplomatie britannique au Tchad : Un soutien fort à la région

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 26 Janvier 2025



La visite officielle du ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, au Tchad marque un tournant dans les relations bilatérales entre les deux pays. Cette visite, intervenue dans un contexte régional marqué par la crise soudanaise, a permis d'aborder des questions cruciales pour la stabilité et le développement de la région.



M. David Lammy, Chef de la diplomatie britannique, a effectué sa première visite officielle au Tchad, prévue pour une durée de trois jours. Cette mission a abordé des sujets cruciaux, notamment la guerre au Soudan, la gestion de la crise humanitaire au Tchad, et le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux nations.

Objectifs de la Visite

Au cours de son séjour, M. Lammy a visité les camps de réfugiés et les hôpitaux à Adré, accompagné de Abderaman Koullamalah, Ministre d’État tchadien des Affaires Étrangères. Cette visite visait à s’enquérir de la situation humanitaire critique résultant du conflit soudanais.

Déclaration de M. David Lammy M. Lammy a souligné la gravité de la situation au Soudan : "Le peuple soudanais fait face à une violence d'une ampleur inimaginable. Il s'agit de la plus grande crise humanitaire au monde.

Des millions de personnes ont déjà fui leurs foyers, confrontées à une lutte pour le pouvoir qui a entraîné des atrocités abominables contre des civils et une famine à une échelle insoutenable." Il a également appelé la communauté internationale à agir de toute urgence pour prévenir une escalade de la crise, qui pourrait entraîner une instabilité et des migrations irrégulières vers l'Europe et le Royaume-Uni.

Promotion de la Culture Tchadienne

Passionné par l’art, M. Lammy a visité la Doff Gallery à N’Djamena, où il a admiré le talent des artistes tchadiens et découvert le potentiel immense du patrimoine culturel du pays.

Rencontre avec le Maréchal du Tchad

Pour conclure sa visite, M. David Lammy a été reçu en audience par le Maréchal du Tchad. Les discussions ont porté sur les efforts communs pour relever les défis régionaux et renforcer les liens entre le Tchad et le Royaume-Uni.

Cette visite marque un tournant dans les relations entre le Tchad et le Royaume-Uni, soulignant l'importance d'une coopération renforcée pour faire face à des défis humanitaires et sécuritaires communs. M. David Lammy, Chef de la diplomatie britannique, a effectué sa première visite officielle au Tchad, prévue pour une durée de trois jours. Cette mission a abordé des sujets cruciaux, notamment la guerre au Soudan, la gestion de la crise humanitaire au Tchad, et le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux nations.Au cours de son séjour, M. Lammy a visité les camps de réfugiés et les hôpitaux à Adré, accompagné de Abderaman Koullamalah, Ministre d’État tchadien des Affaires Étrangères. Cette visite visait à s’enquérir de la situation humanitaire critique résultant du conflit soudanais.M. Lammy a souligné la gravité de la situation au Soudan :Il a également appelé la communauté internationale à agir de toute urgence pour prévenir une escalade de la crise, qui pourrait entraîner une instabilité et des migrations irrégulières vers l'Europe et le Royaume-Uni.Passionné par l’art, M. Lammy a visité la Doff Gallery à N’Djamena, où il a admiré le talent des artistes tchadiens et découvert le potentiel immense du patrimoine culturel du pays.Pour conclure sa visite, M. David Lammy a été reçu en audience par le Maréchal du Tchad. Les discussions ont porté sur les efforts communs pour relever les défis régionaux et renforcer les liens entre le Tchad et le Royaume-Uni.Cette visite marque un tournant dans les relations entre le Tchad et le Royaume-Uni, soulignant l'importance d'une coopération renforcée pour faire face à des défis humanitaires et sécuritaires communs.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Le ministère de l'Action sociale célèbre ses réussites et fixe de nouveaux objectifs Tchad : Violents affrontements entre forces de l'ordre et braconniers dans la réserve de Bahr Salamat Tchad : Dillah Accelle, la nouvelle étoile montante du mannequinat tchadien Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)