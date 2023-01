Vladimir Sokolenko : "la Russie s'intéresse à développer des relations et une coopération avec le Tchad"

Le 13 janvier, le Président de Transition Mahamat Idriss Deby a reçu au Palais présidentiel les lettres de créances de Vladimir Sokolenko, nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie au Tchad. Lors de cette rencontre, l'ambassadeur a déclaré que la Russie attache une très grande importance au développement de liens avec le Tchad et à la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment à travers le Programme alimentaire mondial.



"La Russie attache une grande importance au développement de liens avec la République du Tchad. Le Tchad est connu dans le continent africain pour son autorité élevée. La Russie s'intéresse à développer des relations et une coopération traditionnelles et amicales avec le Tchad. La Russie continuera à aider le Tchad sur des bases bilatérales (...) en particulier à travers le Programme Alimentaire Mondial (PAM)", a affirmé le nouvel ambassadeur.



Il a également annoncé que des plans étaient en cours pour favoriser les investissements russes au Tchad et pour la formation des cadres tchadiens dans les universités russes. L'ambassadeur a également souligné l'importance du sommet Russie-Afrique qui se tiendra cette année à Saint-Pétersbourg, et a exprimé son espoir de voir une délégation tchadienne, dirigée par le président, y participer.



L'ambassadeur a ajouté que "cette rencontre à Saint-Pétersbourg va impulser un développement beaucoup plus actif des liens entre la Russie et le Tchad".