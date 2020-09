Washington DC : L’Union Fraternelle des Ivoiriens (UFI) engage les Ivoiriens pour la cohésion sociale

Dans le cadre de ses activités et pour tenir un engagement pris le 19 Octobre 2019 en présence de Feu Son Excellence Monsieur Amadou Gon Coulibaly, Premier Ministre, Chef du Gouvernement ivoirien et de Son Excellence Mamadou Haidara, Ambassadeur Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près les États Unis d’Amérique, l’Union Fraternelle des Ivoiriens (UFI) DC Metro a organisé, le Samedi 29 Août 2020, une conférence sur le thème : COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE, LE CAS DU DMV.

Cette conférence qui a été présentée simultanément sur la plateforme internet « ZOOM » et sur la page Facebook live de l’UFI DC, avait pour panélistes :

Dr. Drissa Kone Spécialiste en Gestion et Résolution de Conflits,

Dr. Gnaka Lagoke Historien et Analyste Politique,

la Reine Mère Akua Kalia Adaye, Théologienne- Poète,

les Pasteurs NDA Joseph et Chadrac Aholia ; et

l’Imam Bamba.

La conférence a débuté par des prières délivrées respectivement par le Pasteur Aholia et par l’Imam Bamba. La Reine Mère Akua Kalia leur a succédé pour des libations, des conseils à l’endroit de l’auditoire et par l’invocation des ancêtres pour le succès de cette manifestation.

Intervenant en tant que premier panéliste, le Pasteur Aholia a présenté la notion de Leadership Transformationnel à l’aune des notions de cohésion sociale et de solidarité chères à notre communauté.

Dr. Drissa Kone a axé son intervention sur le Développement Humain basé sur les différents niveaux de conscience, la projection de soi dans son propre environnement.

La Reine Akua Kalia après avoir fait un portrait des acquis important de la Côte d’Ivoire dans tous les domaines a exhorté les Ivoiriens au pardon et à l’amour.

Le Pasteur NDA a fait un portrait de la complexité de texture humaine avant de demander aux Ivoiriens de transcender leurs différences dans le respect de leurs diversités.

Le 5ème intervenant, l’imam Bamba a fait un croisement entre le Saint Coran et la Sainte Bible en rapport avec Jésus-Christ pour montrer combien les musulmans et les chrétiens sont en définitive des frères.

Le Dr. Gnaka, le dernier conférencier après avoir fait un tour d’horizon des maux qui minent notre communauté a proposé le concept panafricaniste du Ubuntu, notion humaniste originaire du Sud de l’Afrique qui se traduit par « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». Il a insisté sur les valeurs d’humanité, de fraternité pour redynamiser notre communauté.

A la fin des différentes interventions, les participants ont pu poser des questions aux panelistes pour obtenir des éclaircissements nécessaires à une meilleure compréhension des thématiques présentées.

Tout comme au début de la Conférence, le Président Jean- Basile Nguetta a tenu, à la fin de cette manifestation, à exprimer toute la gratitude de la communauté ivoirienne à l’égard de Son Excellence Mamadou Haidara pour son soutien qui n’a jamais fait défaut aux Ivoiriens. Il a également eu des mots de remerciements à l’endroit des autres Présidents d’Associations qui ont accepté de prendre part à cette conférence.

C’est le lieu d’indiquer que l’Ambassadeur Haidara a toujours été aux côtés des Ivoiriens vivant aux Etats-Unis d’Amérique dans toutes leurs activités en faveur de la cohésion sociale, de l’entente fraternelle et de la solidarité.

Au final, cette initiative, la première du genre dans un contexte politique et social aussi sensible, aura été un franc succès au regard du nombre de participants