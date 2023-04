Wawi-B profite de l'absence des deux rappeuses tchadiennes

La réalité du public du rap n'est plus ce qui est caché dans les médias ou sur les plateformes virtuelles, mais ce qui se passe dans les battles et les concerts. Et avec sa détermination et sa croissance de carrière, Wawi-B ne se limite pas seulement au monde virtuel.



Sara D Bell a du mal à se rapprocher du public tchadien, et son style fragile ne peut rivaliser avec la force de frappe de Wawi-B. Quant à Crazy Missy, son absence pose un véritable problème. Sa réputation de guerrière est mise à rude épreuve, et elle risque de perdre sa place si elle ne reste pas proche de son public. Malheureusement, ses ambitions semblent éparpillées.



Toutes ces occasions permettent à Wawi-B de mieux contrôler le game et de décoller, à condition qu'elle ne se laisse pas emporter par la gloire ou par des managers peu sérieux. Pour l'instant, elle n'a retenu que l'attention de son public grâce à son énergie débordante sur scène.