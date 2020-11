"White Gold Serie", le documentaire sur le secteur du coton en Afrique de l'Ouest

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), annonce la diffusion d’un documentaire nommé « White Gold Séries" (L’or blanc). Ce documentaire de quatre courts épisodes présentera une vue d’ensemble du secteur du coton en Afrique de l'Ouest ainsi que les interventions étendues d’ITFC et ses programmes de financement et de développement du commerce. Le documentaire sera diffusé sur CNBC Africa du 9 au 12 novembre à 16h30 CAT et sur Afrique Media TV du 16 au 18 novembre à à 19h03 CAT et le 19 novembre à 18h33 CAT, ainsi que sur les réseaux sociaux de ITFC.



Depuis plus d'une décennie, l'ITFC joue un rôle fondamental dans le soutien à la production de coton en Afrique subsaharienne, ce qui lui a d’ailleurs valu le surnom de 'Cotton Bank of Africa’ (La banque du Coton). Surnommé "l'or blanc", le coton est une culture destinée à l'exportation essentielle pour plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et une source essentielle de recettes en devises. En parallèle, le secteur du coton est également la principale source d'emplois et de moyens de subsistance pour des communautés entières. Les efforts de financement de l'ITFC dans le secteur du coton s'élèvent à plus de 1,8 milliard de dollars US, avec 23 opérations de financement au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Mali. Au Burkina Faso et au Cameroun, depuis 2008, l'ITFC a déboursé plus de 840 millions de dollars US pour l'achat d’engrais, le paiement anticipé ou la fourniture d'intrants aux producteurs de coton. Chaque année, les actions de financement de l'ITFC jouent un rôle sur l’amélioration des conditions de vie d'environ 300 000 agriculteurs et de leurs familles au Burkina Faso et au Cameroun.



M. Hani Salem Sonbol, directeur général de l’ITFC a déclaré : "Les investissements dans l'agriculture ont un impact, à condition qu'ils aient une incidence sur la chaîne de valeur, ce qui permet d'accroître la productivité, de favoriser la transformation agricole et d'améliorer l'accès aux marchés. Nous espérons que la série "White Gold", en particulier en cette période de pandémie mondiale majeure, servira de rappel et d'inspiration aux acteurs du développement mondial sur la nécessité de continuer à développer des chaînes de valeur à fort impact dans les pays africains membres de l'OCI, renforçant ainsi la résilience des communautés de petits exploitants agricoles dont la vie dépend de ces productions clés".



Regardez le documentaire "White Gold serie" d'ITFC sur CNBC Africa ici et sur Afrique Media TV ici.