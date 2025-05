YALI Tchad implante des clubs de jeunes ambassadeurs pour la santé reproductive et la paix à Bongor

Selon Monsieur Mbaïramadji Désiré, chef de mission pour cette initiative, l'objectif principal est de renforcer l'implication des jeunes dans la sensibilisation aux questions de santé reproductive, la prévention des violences basées sur le genre (VBG), et la promotion d'une culture de la paix au sein des milieux scolaire et universitaire.





Madame Halata Djimet, VBG officer et point focal de l'UNFPA basé à Bongor, a souligné que grâce à ces clubs, les jeunes bénéficieront de formations et d'outils nécessaires pour devenir de véritables acteurs de changement au sein de leurs communautés respectives.





Monsieur Tchaklya Ifassou, représentant le délégué de la jeunesse, des sports et des loisirs, a salué cette initiative lors de son discours d'ouverture. Il a déclaré que la mise en place de tels clubs à Bongor est une démarche louable et encourageante, car elle contribue à responsabiliser la jeunesse et à lui fournir des outils concrets pour faire face aux défis contemporains et construire des communautés plus justes, équitables et pacifiques.





Les responsables de YALI Tchad ont exprimé leur gratitude envers les établissements partenaires pour leur engagement et ont souligné l'importance cruciale de cette action dans le renforcement du leadership des jeunes et l'édification d'une société pacifique et responsable au Tchad.