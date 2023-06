Yali Tchad fait don de 350 moustiquaires aux réfugiés soudanais hébergés à Sabangali

L'objectif de ce don est de permettre à ces personnes, qui ont tout abandonné en raison de la guerre, de se protéger contre les moustiques et ainsi éviter le paludisme. Au total, 350 moustiquaires ont été distribuées aux réfugiés.



Selon Djimrambaye Amour Djekila, Président National du Programme Yali Chad, ces réfugiés ne bénéficient pas encore de la prise en charge du HCR et rencontrent d'énormes difficultés. Il déclare : "Nous avons initié cette activité avec le soutien du Programme National de Lutte contre le Paludisme et du PNUD. Il y a environ 700 personnes logées dans cet endroit et les besoins sont considérables."



Le président du Programme Yali Chad lance un appel aux ONG et aux personnes de bonne volonté pour venir en aide à ces personnes en détresse, conclut-il.



Le Programme Yali Chad est un programme de formation initié par l'ambassade des États-Unis au Tchad. Tous ceux qui ont bénéficié de cette formation ont créé une association afin de mener des activités de formation, d'entrepreneuriat, communautaires et humanitaires.