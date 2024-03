Yaoundé : libération de l’étudiant Tchadien arrêté après l’incident au stade

Abba Issa Fressou, président de l'Association des Étudiants et Élèves Stagiaires Tchadiens au Cameroun, section de l'Université de Yaoundé 1, exprime sa gratitude envers le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Bravo Ouaïdou, l'Ambassadeur du Tchad au Cameroun, Djida Outman Eusso, et l'honorable Abba Djida Mamar pour leur intervention ayant conduit à la libération de l'étudiant tchadien arrêté lors de l'incident survenu lors du match des Sao à Yaoundé le 22 Mars 2025. Il exprime également sa reconnaissance envers les autorités camerounaises pour leur compréhension et la fraternité entre les deux pays frères. Il tient également à remercier tous ceux qui ont manifesté leur soutien, de près ou de loin.



Abba Issa Fressou appelle ses compatriotes à respecter les lois de leur pays d'accueil afin d'éviter de tels problèmes à l'avenir.