"Yaya Dillo : Le Sacrifice d’un Héros incompris" - Un essai poignant sur la lutte politique au Tchad

L'écrivain et défenseur des droits humains tchadien, Abakar Ousmane Idriss, alias Abakar Hakimi, a publié un essai intitulé « Yaya Dillo : le Sacrifice d’un Héros incompris », aux Éditions Colibri à N'Djamena.



Ce livre de 256 pages explore la lutte politique du défunt Yaya Dillo Djerou Betchi, un leader politique tchadien farouchement opposé à la Transition, et son héritage. Abakar retrace les événements tragiques du 27 et 28 février 2024, marqués par l'assassinat de Yaya Dillo, et met en lumière la répression politique croissante.



Préfacé par Avoksouma Djona Atchenemou, l'essai examine l'impact de la politique autoritaire sur le Tchad. Abakar Ousmane, ancien conseiller proche de Yaya Dillo, est également l'auteur d'un autre essai critique sur la transition tchadienne et est reconnu pour son activisme en faveur des droits humains.