Yaya Dillo : "Visiter la Turquie n'est qu'un tourisme qui ne profite en rien au Tchad"

Yaya Dillo estime qu'il s'agissait juste d'une excursion touristique et rien de plus. « La visite du président du Conseil militaire de transition à la tête d'une délégation de son gouvernement ne profite pas au Tchad mais plutôt au tourisme », a-t-il dit, ajoutant qu'il ne fait pas partie des tâches du Conseil militaire de transition d'effectuer visites diplomatiques, mais plutôt d'assurer la transition et rien de plus.



Yaya Dillo a expliqué que le défunt Maréchal du Tchad avait également visité la Turquie et signé des accords, sans que le pays n'en tire un réel profit.



Selon Yaya Dilo, le changement ne vient qu'avec la bonne volonté et non avec un gaspillage d'argent. Il a souligné que l'État est dirigé par des esprits dépourvus d'expérience suffisante.