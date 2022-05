Yaya Dillo : "le CMT doit impérativement prendre en compte les aspirations profondes des Tchadiens"

Le président du Parti socialiste sans frontières (PSF), Yaya Dillo, demande au Conseil militaire de transition (CMT) de prendre en compte les aspirations légitimes des tchadiens, en réaction aux tensions qui ont eu lieu lundi dans plusieurs établissements de la capitale.



« Dans cette période où les examens se pointent à l'horizon, il est totalement inadmissible et irresponsable d'empêcher aux enfants d'aller à l'école, le seul espoir qui leur reste dans ce pays pris en otage par une junte qui parle de la loi en étant elle-même illégale. À cela s'ajoutent les conditions précaires dans lesquelles ces enfants étudient, notamment la cherté de la vie et l'obscurité (faute d'électricité) », a affirmé Yaya Dillo sur sa page Facebook.



« Nous demandons donc au CMT de laisser les enfants continuer leurs études. Au lieu de céder à la panique face à la prise de conscience de plus en plus grandissante du peuple en général et de la jeunesse tchadienne en particulier, le CMT doit impérativement prendre en compte les aspirations profondes des Tchadiens en jetant les bases d'un processus crédible et transparent devant déboucher à la réfondation d'un État véritablement démocratique et prospère », a ajouté Yaya Dillo.



Au cours d’une réunion au ministère de l’Éducation nationale dans la journée d’hier, il a été convenu que les cours vont se poursuivre malgré les troubles. Les responsables des écoles ont été exhortés à contenir les élèves dans les classes.