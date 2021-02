Yombombé Madjitoloum Théophile : « Le Tchad détient la palme de la misère »

Tout en s’engageant devant les membres de l’UTPC, Yombombé Madjitoloum Théophile souligne que de sa vie, il a été employé puis employeur, sachant créer et rechercher les opportunités, sources de richesse. « J’ai expérimenté le partage de peu de mes biens avec les plus démunis et j’en mesure la grandeur du bonheur que cela produit aux vulnérables, surtout aux enfants. »



Le président investi de l’UTPC s’est beaucoup appesanti sur la situation sécuritaire du pays. Selon lui, durant des décennies et au nom du « tout sécuritaire », le Tchad détient la palme de la précarité et de la misère, en terme de développement. Il affirme que l’on nous fait monter sur les mirages de « guerrier intrépide », pour nous abrutir à détruire le peu de nos richesses. « Je le dis parce que ce sont nos forces, nos intelligences, nos impôts et notre jeunesse ».



Pour le président national de l’UTPC, avec les conflits au Sahel, en Lybie et en République centrafricaine, en liaison avec l’Afrique de l’Est, le Tchad devient un enjeu de géopolitique et de géostratégie régionale. C’est pourquoi les exigences de son gouvernement seront, le respect du droit humanitaire international dans tous les engagements armés. Le rôle fondamental du soldat tchadien sera de garantir la sécurité intérieure et la protection des frontières. « Nous n’interviendrons qu’à côté des gouvernements démocratiquement élus, à leur demande, sous le contrôle d’une Assemblée nationale tchadienne équilibrée ».



S’agissant de la présence de l’armée nationale tchadienne dans le Sahel, sous le mandat des Nations Unies en ce qui concerne la MUNISMA, le président national de l’UTPC dit devoir la maintenir. Cependant, il affirme que la présence des forces de défense et de sécurité sera redimensionnée pour ne pas apparaître occupante, dans le respect des traditions africaines. Et une réadaptation complète de la participation à la force mixte et de la présence de l’armée nationale tchadienne dans le bassin du Lac Tchad, sera revue.

Enfin, Yombombé Madjitoloum Théophile affirme qu’il dotera l’armée nationale de capacité de maîtrise des données immatérielles. Pour cela, 15% de l’effectif sera constitué des cadres et techniciens en informatique, électronique, énergétique, mécanique, télédétection et génie civil. Il soutient que ceux-ci feront partie intégrante des forces en attente, combattantes et de coordination.