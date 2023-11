Young of UNICEF Chad lance l'édition 2023 de la Journée Carrière

En effet, pour rappel, la plateforme Young of UNICEF a été créée au niveau global en 2019 avec pour objectif de proposer un espace de partage et de responsabilité dédié aux jeunes professionnels de l'UNICEF de moins de 35 ans. L'organisation a pris le pari de miser sur son jeune staff pour promouvoir et soutenir des jeunes ouverts, talentueux, connectés et innovants. D'après les statistiques de l'Institut National de la Statistique et des Études Démographiques de 2017, les jeunes de moins de 35 ans représentent 80% de la population tchadienne. l'UNICEF a ainsi développé et soutenu par le passé, plusieurs programmes dont U-Report, Super Banats, Jeunes Voix du Sahel.



Le Représentant de l'UNICEF au Tchad, Jacques Boyer, a indiqué que cette journée dédiée aux jeunes était l'occasion d'échanger afin de répondre aux préoccupations liées aux techniques de recherche d'emploi, aux opportunités de carrière au sein du Système des Nations-Unies. " Cet événement nous invite à cultiver les quatre piliers Young of UNICEF que sont l'ouverture, la connectivité, le talent et l'innovation pour guider nos actions, quel que soit notre âge", a-t-il souligné.