YouthConnekt Tchad : renforcer les capacités des jeunes pour promouvoir leurs initiatives et projets

Le coordinateur national a souligné que cette rencontre ne visait pas seulement à présenter les vœux aux volontaires, mais aussi à présenter les activités du programme YouthConnekt Tchad depuis son lancement en 2022. Il a mis en avant la création de clubs au profit des volontaires tels que le club anglais, le club sportif, le club des arts plastiques et le club des artistes musiciens.



Il a également rappelé que YouthConnekt avait été créé en 2012 au Rwanda et que l'année 2023 était une opportunité pour mettre en avant les initiatives des jeunes créateurs talentueux au profit de la politique du gouvernement en matière de promotion de la jeunesse et de l'emploi. Le programme sera étendu dans les 23 provinces avec le concours du ministère de la jeunesse, des sports, des loisirs et du leadership entrepreneurial, ainsi qu'avec l'appui des partenaires techniques et financiers.



Le directeur général à la jeunesse, Soulgan Léonard, a souligné que YouthConnekt Tchad devait permettre aux jeunes de booster leurs capacités et d'offrir des opportunités pour promouvoir leurs initiatives et projets. Il a exhorté les jeunes à s'approprier le programme.



La séance s'est terminée avec la présentation du rapport d'activité 2022, d'un plan d'action et d'une feuille de route pour 2023. Les besoins et suggestions des jeunes volontaires ont également été recueillis lors d'échanges.



L'objectif de cette activité était de redynamiser les volontaires et de renforcer les capacités des jeunes pour promouvoir leurs initiatives et projets.