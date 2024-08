Zambie : plus de 460 000 personnes auront bientôt accès à l’eau et à l’assainissement

Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement a accordé le 17 juillet 2024 à Abidjan, un prêt de 13,2 millions de dollars américains à la Zambie pour faciliter l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène à 460 000 personnes et renforcer les mesures innovantes dans les localités de Kabwe et de Bauleni. Le projet va aussi renforcer la résilience des populations bénéficiaires face aux effets des changements climatiques.



Outre le financement du guichet de prêts à taux concessionnels du Groupe de la Banque africaine de développement, l’Union européenne, partenaire stratégique du Groupe de la Banque appuie le projet à travers un don de 6,05 millions de dollars de son programme Nexus Energy pour la Zambie, une initiative de transformation dans le cadre de la stratégie Global Gateway.



« Le projet vise à améliorer l’accès et la qualité des services d’eau et d’assainissement dans la ville de Kabwe (Centre de la Zambie) et dans la commune de Bauleni (quartier de Lusaka), et accroître l’efficacité opérationnelle et financière des sociétés d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Lukanga (Centre) et Lusaka, la capitale », a expliqué le chef du bureau pays du Groupe de la Banque africaine de développement en Zambie, Raubil Durowoju.



Le projet prévoit notamment de réhabiliter la station d’épuration d’eau de Mulungushi (prise d’eau dans la rivière, canalisation d’eau brute) afin de relancer la production de 37 500 mètres cube d’eau potable par jour. Il prévoit également d’améliorer et d’étendre de plus de 70 kilomètres, les conduites de transport et de distribution d’eau, de construire et d’équiper cinq forages sur les champs de captage de Kalulu (Sud-Ouest) et de Mukobeko (Centre). Le projet va utiliser des technologies d’énergies renouvelables et introduire des mesures innovantes, comme des compteurs intelligents afin de rendre les coûts opérationnels inférieurs grâce à l’installation d’équipements d’efficacité énergétique dans le système de production et d’adduction d’eau.



Le projet collaborera avec des partenaires comme l’Organisation des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) afin de renforcer la prestation de services d’eau, d’assainissement et d’hygiène. Il s’agira aussi de sensibiliser, au moins 10 000 personnes sur les questions de nutrition et d’hygiène intégrées, la résilience climatique, la gestion des déchets et de l’eau.



La longue histoire de la Banque africaine de développement dans le secteur de l’eau en Zambie fait de l’institution un partenaire unique pour accompagner le gouvernement zambien dans la mise en œuvre de ce projet. Depuis la fin des années 1970, la Banque soutient le secteur de l’eau en Zambie. Sa première intervention, en 1979, sur le projet d’eau et d’assainissement de cinq centres provinciaux visait à améliorer l’approvisionnement en eau et l’assainissement des villes de Choma, Kalomo, Livingstone et Monze dans le Sud du pays. Depuis lors, la Banque a soutenu au total 14 projets aux fins d’améliorer à long terme la sécurité de l’approvisionnement en eau et l’assainissement en Zambie.