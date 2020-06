Zone Burkina-Mali-Niger : Le Tchad n'enverra pas de soldats pour le moment

Il a ajouté que "le bataillon était prêt, équipé. Il est arrivé au Niger lorsque les problèmes du Lac ont surgi (attaque de la base de Bohoma, Ndlr)."



"Ce même bataillon est donc déployé au Lac Tchad et les problèmes du Lac Tchad ne sont pas finis. Nous leur avons dit qu'on doit d'abord juguler cette situation. Le chef de l'État également a dit que si la situation se calme et qu'on a eu l'occasion, nous pourrions éventuellement déployer un bataillon réduit", a indiqué le général Mahamat Abali Salah.



Pour sa part, l'ambassadeur de France au Tchad, a indiqué : "on sait le prix qu'à payer le Tchad. On sait le courage des soldats tchadiens. Maintenant il faut se préparer, il faut s'équiper."



Le bataillon tchadien devait être déployé dans la zone du Liptako-Gourma depuis le 24 mars 2020, le lendemain de l'attaque de la base militaire de Bohoma, dans la zone insulaire du Lac Tchad. Il a été rappelé pour prendre part à l'opération Colère de Bohoma déclenchée le 29 mars.