Zone de libre échange en Afrique : Le Tchad est le 18e pays le mieux préparé et engagé

Le Tchad est le 18ème pays (sur 55) le mieux engagé et préparé pour la mise en oeuvre de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAf), avec un score de 53,35%, selon un rapport d’évaluation de l’initiative AfroChampions.



Le pays de Toumaï est précédé de la Namibie et suivi du Congo.



Au niveau continental, le score global moyen est de 44,48%. Il est encore assez faible.



Plusieurs critères sont pris en compte dans le rapport : l’engagement envers le Traité (signature et ratification de la ZLECAf et mise place d'une stratégie nationale de mise en œuvre), l’engagement en faveur de la libre circulation (signature et ratification du protocole sur la libre circulation des personnes et l’ouverture des visas du pays), mais aussi la préparation à la facilitation des échanges (qualité de l'infrastructure commerciale et l’efficacité des douanes).



En tête du classement figure le Rwanda, le Kenya et le Togo, tandis que l'Érythrée, la République arabe sahraouie démocratique et le Sud Soudan clôturent le classement.



En dépit du lancement en juillet 2019 de la ZLECAf, pratiquement tous les pays sont à la traîne dans l'achèvement des stratégies nationales de mise en œuvre. Les préparatifs techniques visant à démanteler les droits de douane sur le biens commercialisés dans le cadre de la ZLECAf devaient être finalisés avant le 1er juillet 2020.



AfroChampions est une Initiative Panafricaine qui s’est fixée pour objectif de soutenir le développement de multinationales africaines afin d’en faire des géants régionaux et mondiaux, capables d’impulser la transformation du continent.