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TCHAD

دكتور حسين مسار : لا يمكن أن يستقر تشاد بدون الناطقين بالعربية (عربفون)


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 24 Mars 2022



دكتور حسين مسار : لا يمكن أن يستقر تشاد بدون الناطقين بالعربية (عربفون)

صرح المستشار السابق برئاسة الجمهورية المكلف بالتعليم العالي دكتور حسين مسار حسين في لقائه مع قناة بريس٢٣٥ ، بأن السلطات الانتقالية التشادية ليست من برنامجها دعم اللغة العربية بتشاد ، مبرراً أن وجود العريفونيين في مرافق اتخاذ القرارات قلص بشكل ملحوظ.

وأشار المستشار في حديثه إلى أن جميع العقبات التي تواجه الحكومات بتشاد بسبب تهميش الناطقين بالعربية ، مؤكدا أن أن تشاد لن تستقر ما لم يحقق مطالب العربفون ، وألمح مسار إلى أن العربفون حاليا يفكرون في طرق مختلفة ، وفقا له سابقآ أن الناطقين بالعربية لا يريد الفوضى سوى احتجاجات أو مظاهرات ، مضيفاً طالما السلطات التشادية تستمر في اقصائهم فإن العريفونيين مضطرين إلى انتهاج أساليب أخرى لاسترجاع حقوقهم على حد تعبيره.

وفقا لمسار لو أن أحد يريد أن يحكم البلد عليه بالمساواة بين الشعب التشادي ،وكرر مسار إلى أنه من المستحيل استقرار تشاد في ظل استبعاد الناطقين بالعربية عن مراكز اتخاذ القرارات.


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