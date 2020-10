Tchad : ​des chèques remis aux clubs de football du Ouaddaï

Une cérémonie de remise de chèques aux clubs de football de la province du Ouaddaï a eu lieu jeudi à Abéché.



Ce don de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) appelé aussi "Fonds Covid" est estimé à 6.6 millions Fcfa. L'instance internationale de football a alloué cette aide aux différents clubs de football pour faire face aux difficultés économiques liées à la pandémie de la Covid-19.



Il permet aux équipes et différents départements de mieux préparer leurs compétitions respectives. Chaque équipe et département reçoit une somme de plus de 500.000 Francs CFA.



Les deux premiers chèques symboliques ont été remis respectivement au département d'Abougoudam et à l'équipe d'AL-AMIRIA CS 1997. Une deuxième tranche de ce Fonds Covid est attendue en janvier 2021.



La cérémonie a eu lieu en présence du président de la Ligue provinciale du Ouaddaï, Mahamat Daoud Aldjineh, du délégué à la jeunesse et aux sports Mahamat Tahir, et du membre du Bureau exécutif de la FTFA, Awad Hassaballah.