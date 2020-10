Tchad : le député ​Ousmane Chérif soulage des ménages

Le député du Parti pour les libertés et le développement (PLD) pour le deuxième arrondissement de N'Djamena, Ousmane Chérif, a distribué jeudi à 20 ménages des vivres et des masques.



Il s'agit des sinistrés de Goudji Amralhoz. "Je suis venu compatir avec vous selon ma possibilité", a lancé l'élu du deuxième arrondissement aux sinistrés.



Ousmane Chérif s'engage aussi à "parler aux autorités pour que les inondations ne se répètent plus".



En attendant, les bénéficiaires expriment leur reconnaissance au donateur. "Nous n'avons jamais vu quelqu'un venir vers nous. Nous le remercions mille fois", s'exclame Alphonse Betegnet Offi, le chef de carré 14 de Goudji Amralgoz.