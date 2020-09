​Tchad : les membres du gouvernement font un don d'une valeur 17,5 millions Fcfa aux sinistrés d'inondations

Les membres du gouvernement ont fait un don au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale pour soutenir les victimes d'inondations.



Un important don composé de nattes, couvertures et bâches a été réceptionné mercredi par le secrétaire d’État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, Dr. Djiddi Ali Sougoudi, dans les locaux de l'ONSA à N'Djamena. Il est d’une valeur de 17.500.000 Francs CFA.



Le don vient alléger un tant soit peu la souffrance des couches vulnérables, a indiqué la secrétaire générale adjointe du gouvernement, Mme. Lucie Beassoumda, qui a précisé que les actions gouvernementales continueront pour soutenir les populations sinistrées.



Le secrétaire d’État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, Dr. Djiddi Ali Sougoudi, a salué cette action des membres du gouvernement qui vient renforcer la capacité de prise en charge des sinistrés en cette période de pluie.



Tout sera mis en œuvre pour la gestion équitable de ce don, a rassuré le membre du gouvernement.