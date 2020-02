l’Ambassade américaine au Burkina Faso accueille trois nouveaux ambassadeurs des Editions Nouveaux Horizons (NH)

Le 14 février 2020, le Centre américain de l’ambassade des États-Unis d’Amérique au Burkina Faso a accueilli trois nouveaux ambassadeurs des Editions Nouveaux Horizons (NH) dans sa famille de Diplomatie Publique. Les Editions Nouveaux Horizons traduisent en français des livres d’auteurs américains, les commercialisent en Afrique francophone et les distribuent aux ambassades américaines qui les utilisent en appui à leurs programmes. Ces livres traitent des sujets variés tels que leadership, le management, les médias, la démocratie, les sciences, l’éducation et la civilisation américaine. Un large catalogue jeunesse est également disponible. Les ambassadeurs NH sont de jeunes hommes et femmes africains vivant sur le continent, passionnés par les livres et engagés dans leurs communautés. Agissant en tant que bénévoles, ils apprécient les livres comme moyen d’accéder et de partager les connaissances et les compétences. L’ambassade des États-Unis a remis des certificats ainsi qu’un ensemble de livres NH aux nouveaux ambassadeurs NARE Chantal, OUELOGO Djamilatou et YAMEOGO Koffi Mickael. Ils travailleront avec l’équipe de l’ambassade américaine en tant qu’ambassadeurs de la marque Nouveaux Horizons mais également en tant qu’ambassadeurs de lecture tout en soutenant diverses activités communautaires.