le comportement des étudiant tant décrié à bord des bus

Malheureusement, il est regrettable de constater que le comportement de la majorité des étudiants tchadiens ne reflète pas cette image. Dans les rues de la capitale tchadienne, lors du passage des bus transportant les étudiants, on observe des comportements inhumains qui ne font pas honneur à ces derniers. Il n'est pas rare d'entendre des injures envers les passants ou encore d'assister à l'arrachage des casquettes des usagers à travers les fenêtres des bus voire même au crachat sur les piétons.



Face à cela, nous nous posons légitimement la question : quel message ces étudiants envoient-ils aux générations futures ? Être étudiant serait-il synonyme de désordre ou encore d'incivisme ?



L'étudiant tchadien doit faire preuve de plus de retenue. Certes, l'environnement estudiantin peut entraîner quelques débordements mais cela ne devrait pas atteindre un niveau où l'on crache sur les usagers et où on les insulte.



Après avoir acquis leur savoir à l'école, l'université représente pour eux une formation qui prépare non seulement à la vie professionnelle mais aussi active. Cependant avec ce comportement qui ne respecte pas les valeurs de la société africaine et tchadienne, comment ces futurs cadres comptent-ils servir cette nation ? Quelle éducation donneront-ils à leurs familles respectives ?



Il est important de souligner que le statut d'étudiant n'est en aucun cas synonyme de délinquance. Il ne faut pas tout permettre et il est primordial pour les étudiants tchadiens de considérer leur comportement avec sérieux et responsabilité. La construction d'une nation forte et prospère passe par des citoyens exemplaires, même pendant leurs années d'études.