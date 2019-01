Tchad : affrontements armés au nord entre le CCSMR et des rebelles soudanais Des affrontements armés ont éclaté à l'extrême nord du Tchad entre des rebelles du Conseil du commandement militaire pour le salut de la République (CCSMR) et des rebelles soudanais appartenant au Mouvement pour la Justice et l'Egalité (MJE) aux alentours de Kouri Bougoudi.

