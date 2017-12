Tchad : arrivée du président Turc et de sa délégation à N'Djamena A son arrivée à l’aéroport International Hassan Djamouss de N’Djaména, le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan et la Première Dame Emine Erdogan ont été accueillis au bas de la passerelle par le couple Présidentiel tchadien.



Après l’exécution des hymnes de la Turquie et du Tchad, les deux Chefs d’Etat ont passé en revue la troupe qui leur rendait honneur, avant de saluer les corps constitués et la colonie turque de N’Djaména. Les Présidents Recep Tayyip Erdogan et Idriss Déby ont eu ensuite un premier entretien au pavillon présidentiel de l’aéroport international. La coopération bilatérale a constitué l’essentiel des discussions.

