Tchad - état d'urgence : les ministres de la défense et de l'administration sont arrivés à Goz Beida (Sila) Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah, et le ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismael Chaïbo, sont arrivés samedi vers 9h30 heures à Goz Beida, chef-lieu de la province de Sila, à bord d'un avion spécial. Ils ont été escortés par deux hélicoptères de l'armée de l'air.

