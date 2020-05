​Tchad - report d’élections : "Nialbé Félix n'a pas à offrir ce cadeau au MPS", Dr. Nasra Djimasgnar

La demande de report des élections législatives et communales souhaitée par le chef de file de l'opposition ne semble pas plaire à certains partis de l'opposition. Beaucoup trouvent cette intention prématurée.



Dans un entretien exclusif accordé par la rédaction de notre journal au parti le Nouveau Jour, le secrétaire national dudit parti, Dr. Nasra Djimasgnar souligne le fait que Romadoumngar Nialbé Félix doit d'abord consulter les partis de l'opposition : ''S'il faut être sincère, le chef de l'opposition n'a pas consulté l'ensemble de la classe politique de l'opposition avant de prendre sa décision. Qu'à cela ne tienne, en janvier déjà, les responsables du MPS étaient déjà en train de préparer les esprits des autres chefs des partis à un report des élections de décembre''.



Toujours selon le secrétaire de ce parti, la raison avancée par la majorité était qu'il y aurait une probable coïncidence de calendrier avec la session budgétaire (rentrée parlementaire) prévue pour le mois d'octobre jusqu'à fin décembre et les campagnes électorales. Pourtant la date arrêtée avait été convenue, par l'ensemble de la classe politique le gouvernement y compris, à la Présidence de la République. C'est lors d'une Assemblée générale que la décision a été prise.



Dr Nasra Djimasgnar estime que "le chef de file de l'opposition n'avait pas a offrir ce cadeau au MPS. Il devrait attendre parce que dans tous les cas, la chose va venir. Eux ils allaient poser le problème. Ils allaient s'appuyer sur la Covid-19 pour demander un report, pourquoi cela, parce que le MPS n'a pas intérêt à aller aux élections à l'état actuel des choses."



Le report des élections perçu à l'horizon semble être une issue incontestable en cette période de crise sanitaire. Cependant, ce report est jusqu'alors envisagé par certains d'un regard de projection prématurée, dans l'hypothèse où la situation s'améliore plus vite qu'on ne l'imagine.



Les mois suivants devraient, en principe, être un moment d'effervescence politique. Mais la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 aura peut-être raison sur ce temps.