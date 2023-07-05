الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم تشاد



تتواصل إقامة وزير الدولة وزير الخارجية محمد صالح النظيف والوفد المرافق له في العاصمة البلجيكية.



التقى الوفد التشادي ، برئاسة رئيس الدبلوماسية التشادية ، في 4 يوليو في مقر الاتحاد الأوروبي ، بالسيد يانيز لينارتشيتش ، المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات.



ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز وتقوية أواصر التعاون بين تشاد ودول الاتحاد الأوروبي في مجال المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات ودعم البرنامج السياسي للحكومة.



وقد مكنت التبادلات المثمرة الوفدين من تحديد مجالات التدخل ذات الأولوية والاحتياجات الملحة التي يتعين تغطيتها ، ولا سيما حالة اللاجئين ، ودعم الاتحاد الأوروبي لعملية الانتقال ، من بين أمور أخرى ، كما توضح الصحافة من وزارة الخارجية التشادية.



وسلط وزير الدولة الضوء على العبء الكبير الذي تتحمله تشاد في هذا الصدد ، وطلب بشكل عاجل دعم الاتحاد الأوروبي للتعامل مع هذه الحالة الإنسانية الحرجة ، تستضيف تشاد عددًا كبيرًا من اللاجئين من الدول المجاورة وتواجه وضعًا إنسانيًا مقلقًا.



من جانبه أشاد المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات بالجهود التي تبذلها تشاد في مجال الترحيب باللاجئين ، وطمأن الوفد التشادي على استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم تشاد في مواجهة هذا الوضع.



أشار السيد يانيز لينارتشيتش إلى أن مؤسسته ستواصل دعم تشاد لإنجاح عملية انتقالها السياسي. ولتجسيد المناقشات المثمرة التي جرت اليوم في بروكسل ، أبلغ المفوض الأوروبي الوفد التشادي بأنه سيزور تشاد خلال الأيام المقبلة.