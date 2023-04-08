التشاد: وفاة الحاج غاروندي جارما في الثامن من أبريل عام 2023 عن عمر يناهز 85 عامًا



توفي الحاج غاروندي جارما، وهو ممرض مدرب خدم في 13 من أصل 14 مقاطعات في التشاد، في الثامن من أبريل عام 2023 في مدينة نجامينا، وفقًا لـ"ألوهدا إنفو".



ولد جارما في الثاني من يناير عام 1938 في بانالا في إقليم أبتويور، وتلقى تعليمه في مدرسة آتي اعتبارًا من عام 1947. بعد الحصول على شهادته، نجح في مسابقة الالتحاق بمدرسة تدريب الممرضين، المعروفة في ذلك الوقت باسم "مدرسة موظفي المستقبل". تم تعيينه في الوظيفة العامة في الأول من سبتمبر عام 1954 كممرض.



خلال مسيرته المهنية، خدم جارما في 13 من أصل 14 مقاطعات في البلاد، مما يدل على تفانيه في خدمة الصحة العامة ورغبته في خدمة المجتمع. وقد أشاد العديد من التشاديين بمساهمته واعتبروه شخصية بارزة.