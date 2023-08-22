الجيش الليبي : دخول الجيش التشادي إلى الأراضي الليبية برا يحتاج إلى طلب رسمي



نفى المتحدث باسم القائد العام للقوات الليبية اللواء أحمد المسماري، وجود مجموعات تشادية مسلحة داخل الأراضي الليبية، مؤكدا أن هذه المجموعات تستغل الجبال الممتدة من الأراضي الليبية حتى التشادية للاختباء هناك مشيرا إلى أن المجموعات المسلحة بحكم انتمائها إلى المنطقة تتمتع بدراية كافة بها واصفا أيها بـ "الوعرة" .



واستبعد "المسماري" وصول المعارضة المسلحة إلى المناطق المفتوحة، مؤكداً أن الجيش التشادي لم يتوغل إلى الداخل، باستثناء الغارة الجوية الأخيرة داخل الأراضي الليبية على بعد نحو 40 إلى 50 كيلومتراً ، كان ذلك نتيجة مطاردة جوية لبعض المركبات الهاربة.



وقال المسماري إن دخول الجيش التشادي إلى الأراضي الليبية برا هو أمر يتطلب تقديم طلب رسمي من السلطات التشادية، وبعد ذلك تأتي الأوامر من القيادة العامة للجيش بالتنسيق مع الوحدات الأمنية في الجنوب.



فيما أكد الرئيس الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي بأن تشاد لها الأحقية لمطاردة او ملاحقة أي مجموعة مسلحة تقوض أمنها داخل الحدود دول الثلاثة (ليبيا السودان أفريقيا الوسطى) استناد على الاتفاق الرباعي لـ 2018.